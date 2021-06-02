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Prof. Mehmet Ceyhan: Yüzde 75 aşılama yaparsak salgını bitirebiliriz, bunu sene sonunda yakalayabiliriz

02 Haziran 2021 09:19

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'nin yüzde 75 aşılamaya ulaşması ile salgını bitirebileceğini, bu orana sene sonuna kadar ulaşılabileceğini söyledi. 

HaberTürk'te Fatih Altaylı'ya konuk olan Ceyhan, pandemi önlemlerinin tek başına etkili olmadığını aşılmanın en önemli kriter haline geldiğini söyledi. Ceyhan, salgının bütün dünyada düşme eğiliminde olduğunu yeni bir mutasyon çıkmadığı sürece düşme trendinin devam edeceğini belirtip "Türkiye yüzde 75 aşılama oranına geldiğinde salgını bitirebiliriz" dedi. 

Ceyhan, günde 600-700 bin doz aşı sayısına ulaşmasının önemli olacağını, bunun Türkiye için iyi bir rakam olduğuna dikkat çekti. 

 

Prof. Dr. Mehmet CeyhanFatih Altaylıaşılamaaşılama oranı

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