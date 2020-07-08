Prof. Mehmet Ceyhan: Toplum bağışıklığı bir masal, bu mümkün değil

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı toplum bağışıklığı hakkında açıklamalarda bulundu. Toplum bağışıklığının mümkün olmadığını belirten Ceyhan, "Toplum bağışıklığı bir hikaye, yani masal. Bu mümkün değil" diye konuştu.

CNN Türk'te Prof. Dr. Mehmet Ceyhan konuşulmaya başlanan 'toplum bağışıklığı' konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "Biz bu virüsle her ay 1000 tane vaka görerek gidersek eğer 11 yılda toplum bağışıklığı bitiyor, salgın bitiyor. Dolayısıyla toplum bağışıklığı hikaye, yani masal. Bu mümkün değil" ifadelerini kullandı.