Prof. Emin Akkoyunlu: Koronavirüs tespit edilen 1 kişi 400 vaka, 1 ölüm ise bin vaka demek oluyor

Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, Koronavirüs vaka sayısının iki hafta içerisinde 5 bin olabileceğini söyledi. Tespit edilen bir Koronavirüs vakasının toplumda gezen 400 vaka anlamına geldiğini ifade eden Akkoyunlu, "Bu her ölüm vakası için ise toplumda gezen ve tespit edilmeyen bin kişi demek oluyor" dedi.

Habertürk Tv'de Para programında konuşan Akkoyunlu, salgının henüz yeni başladığını ve yayılma hızının ancak 2 hafta içerisinde yavaşlayacağını tahmin ettiğini söyledi. Akkoyunlu, İtalya'da da salgının yavaş yayıldığını ancak giderek hızlandığını hatırlatarak, "Şu anda dikey olarak yükseliyoruz. Buna logaritmik artış diyoruz. Korku güzel bir reflekstir, korunma ve savunma sağlar ama paniğe kapılmamalıyız. Tahmini olarak en iyi ihtimalle bir hafta içerisinde bin civarında, ikinci hafta içerisinde ise 5 bin vakaya ulaşacağız" dedi.

Türkiye'de ölüm oranının yüzde bir civarında olabileceğini söyleyen Akkoyunlu, "Bu ölüm oranı olabilecek en iyi senaryo. İnsanlar yeni yeni hasta oluyorlar. Hastalığın genelde 8. gününden sonra ölümler yaşanıyor. Yani salgın ve hastalık ilerledikçe ölümler artmış olacak" dedi.