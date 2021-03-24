Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Uluslararası yatırımcının güveni bir kez daha sarsıldı

Köln

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'dan bu yana üçüncü kez Merkez Bankası başkanını görevden almasıyla birlikte Türk Lirası yine değer kaybetti.

Neden böyle bir karar alındığını anlamanın mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yalçın Karatepe, ekonomiyi siyasetten ayırmanın mümkün olamayacağına dikkat çekiyor.

Karatepe'ye göre, uluslararası yatırımcının güveni bir kez daha sarsıldı. Yalçın Karatepe ile Fulya Canşen WDE Cosmo Köln Radyosu için konuştu.