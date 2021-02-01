T24 LogoT24 Logo
Haberler

Prof. Dr. Sözbilir'den 'İzmir' açıklaması: Depremler sürecektir

Bölgede kırılma yaşandığına göre bu depremler biraz daha sürecektir"

01 Şubat 2021 13:59

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili "Depremin Midilli Adası'nın güneyinde olduğunu görüyoruz. Midilli fayının üzerinde gerçekleşen depremler bunlar. 2017 yılına bakacak olursak bu fay, 6.3 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Bu son deprem de aynı fay üzerinde gerçekleşti" dedi. İzmir'de yaşanan 5.1'lik depremle ana şok olduğunu ve ardından artçı sarsıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bölgede kırılma yaşandığına göre bu depremler biraz daha sürecektir" diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir depremine ilişkin açıklama

Geçen yıl 30 Ekim'de Ege Denizi'nde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı İzmir depreminin daha alt bir bölgede Samos açıklarında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu depremin Karaburun merkezi depremine yol açan fayı etkilemesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

sözbilirhasan sözbilirizmirdeprem

Diğer Videolar

Hasan Ocak'ın yakınları: 26 yıl geçti ama kalbimizdeki yerin hiç değişmedi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mart 2021

Küçük kız çocuğuna şiddet uyguladığı anları TikTok'ta paylaştı! Tepki yağdı

'Meclis Başkanı talimat verdi'; milletvekillerine araçları aranmadan Meclis'e giriş yok!

Mithat Sancar: HDP budur, kapatmaya gücünüz mü yeter; kaybedeceksiniz!

Aşık Veysel’in ölmeden 12 saat önce çekilen, son fotoğrafı ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'dan gazeteciye: Çıkar şunu ya; maske, maske... Duymuyorum...

Memet Ali Alabora: Doğum günümde sürgünde ölmüş Türkiyeli bir sanatçının...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Selahattin Demirtaş: Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP budur...

Murat Yetkin: Bu çok açık bir güç gösterisi; MHP sayesinde...

Karamollaoğlu: Abdullah Gül teklifimi Kılıçdaroğlu hemen kabul etti...

HDP'li Hüda Kaya: Gergerlioğlu, abdest alırken en savunmasız haldeyken derdest...

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren Şevval Şam'a hakaret eden Hilal...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'dan gazeteciye: Çıkar şunu ya; maske, maske... Duymuyorum...

Memet Ali Alabora: Doğum günümde sürgünde ölmüş Türkiyeli bir sanatçının...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24