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Prof. Dr. Serap Yazıcı'dan 'reform' yorumu: Kimlere karşı reform yapıyoruz, 18 yıldır aynı aktörler iktidarda

Yazıcı, Erdoğan'ın AYM kararı için söylediği "Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum" sözlerini hatırlattı

16 Kasım 2020 11:24

Anayasa hukuku profesörü Serap Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'reform' söyleminden sonra başlayan tartışmaları değerlendirdi. "Kime karşı, kimlere karşı reform yapıyoruz" diyen Yazıcı, 18 yıldır aynı iktidarın ülkeyi yönettiğini belirterek, “Çölde suya hasret kalanlar gibi serabı gerçek sanabiliriz. Demokrasi hamlesi yapılacak gibi görünüyor ama iyimser değilim” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin 2016'da gazeteci Can Dündar hakkında verdiği karara yönelik "Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum" sözlerini hatırlatan Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen OHAL sonrası uygulamaları da hatırlattı. 

HaberTürk'te Kürbra Par'ın programına konuk olan Yazıcı, "Sıraladığım olaylar ve olgular iyimser olmamı engelliyor. Ama iyimser olmayı çok arzu ettiğimi, gerçekten ortada samimi bir irade varsa bunu canı gönülden desteklemek istediğimi de belirtmek istiyorum" dedi. 

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