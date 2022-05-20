Türkiye'nin dünyada da bilinen sosyologlarından Prof. Dr. Sencer Ayata, “Türkiye'de göçmen sorunu çok yönlü ve karmaşık, kolay bir çözümü yok” dedi. Türkiye’ye göçmen akışının dünyanın diğer ülkelerinden farklı olarak iktidarın politikalarıyla ilişkili olduğunu anlatan Ayata, “Çok büyük bir nüfus kitlesel olarak aniden Türkiye’ye geldi. Kontrolsüz bir güç oluştu. Bu tamamiyle siyasi iktidarın hatası nedeniyle yaşandı. Avrupa’daki benzerlerinden farklı bir süreç yaşıyoruz” dedi.

ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nün yanı sıra Oxford ve Harvard üniversitelerinde de öğretim üyeliği yapan, CHP yönetiminde olduğu dönem CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nu kuran Prof. Dr. Sencer Ayata, Türkiye’deki göçmenlerle ilgili tartışmaların siyasete etkisini, CHP ve AKP'nin göçmenlerle ilgili aldığı pozisyonların sosyolojik ve siyasi yansımalarını, Murat Sabuncu ile konuştu.

"Türkiye’de aslında tam bir paradoks var"

Türkiye’deki göçmenlerin büyük kısmının toplumla kaynaşamadığını ifade eden Ayata, “Bazı yerlerde 200 bin dolayında Suriyeli vatandaş var. Okuyan Suriyeliler, iş dünyasındaki Suriyeliler dolayısıyla hem ayrılık hem de daha çok bir araya gelmek… Bunlar toplum açısında tetikleyici şeyler. Suriyeli göçmen karşıtlığı toplum arasında yüzde 75-80 arasında. Türkiye’de aslında tam bir paradoks var. Avrupa’da milliyetçiler ve sağcılar göçmen karşıtlığı yaparken, Türkiye’de ise tam tersi milliyetçi damara daha çok yaklaşan iktidar biz bunları burada tutacağız diyor. Bir yanda toplumda yükselen tepki, öbür tarafta 50+1 sistemiyle yaklaşan bir seçim var. Bu haliyle muhalefet üzerinde de etki yapıyor. Muhalefet de daha çok ‘gitsinler’ yaklaşımını dile getiriyor” dedi.

"Türkiye’deki göçmen sorunun son derece karmaşık"

Göçmenlerin ucuz işgücü olarak ekonomik sisteme entegre olduğuna, tarımda mevsimlik işçi olarak çalıştığını söyleyen Ayata, “Göçmenler arasında birkaç yüzbin kişilik bir grup üniversite okuyor, iş dünyasına katılıyor, dil öğreniyor ve toplumun içinde yer alıyor. İkinci bir grup da var ki ucuz işgücü olarak çalıştırılıyor ve ekonomik sistemde yer alıyor” diyerek Türkiye’deki göçmen sorunun son derece karmaşık olduğunu ifade etti.

Göçmenlere ilişkin bütün tartışma ve sorunlara rağmen “Suriyeliler üzerinden beka sorunu var demek gerçekçi değil” diyen Ayata, “Türkiye şu anda 21. yüzyılın en çok yönlü ve karmaşık sorunuyla karşı karşıya, kolay bir çözüm yolu yok” dedi.

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