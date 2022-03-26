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Prof. Dr. Poyraz Gürson: Putin olsam ben küçük yeni bir NATO üyesi ülkeye küçük tonajlı nükleer füze gönderirim

Gürson'un ifadeleri sosyal medyada tepkilere neden oldu

26 Mart 2022 09:47

Prof. Dr. Poyraz Gürson, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin yorum yaparken "Putin olsam ben küçük yeni bir NATO üyesi ülkeye küçük tonajlı nükleer füze gönderirim" dedi. 

Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Gürson'un HaberGlobal'in canlı yayınında kullandığı ifadeler tepki çekti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dair değerlendirmede bulunan Gürson, "Vladimir Putin olsam ben küçük yeni bir NATO üyesi ülkeye küçük tonajlı bir tane (nükleer füze) gönderirim" dedi.

Saynur Tezel'in böyle bir girişimin savaşı doğuracağına ilişkin sorusuna ise Gürson, "Öyle bir şey yapamayacaklarını da görürüz" cevabını verdi.

Prof. Dr. Poyraz GürsonPutin olsamukrayna rusya savaşınükleer füze

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