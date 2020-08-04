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Prof. Dr. Naci Görür Malatya bölgesini depreme karşı 3 gün önce uyarmıştı

04 Ağustos 2020 13:40

Malatya Pütürge'de saat 12.57'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'ün günler öncesinden bölgeyle ilgili yaptığı tahmin dikkat çekti.

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Türkiye'nin doğusunda 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve çevresindeki illerde de hissedildi. 

Yaşanan depremden bir kaç gün önce Prof. Dr. Naci Görür, 1 Ağustos 2020'de Malatya’nın Hekimhan ilçesinde  saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulunmuştu.

Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem MalatyaFayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler.

7.4'lük deprem uyarısı

Prof. Dr. Görür, açıklamasının devamında, "Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. 2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır" dedi.

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