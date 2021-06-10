Prof. Dr. Naci Görür'den Kanal İstanbul isyanı: İstanbul deprem bekliyor yüzbinlerce insanın can güvenliği yok; neden can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul projesinin geçtiği alanların depremi tetikleyebileceğini söyledi. Görür, "Bir bilim insanı olarak isyan ediyorum" diyerek hükümete "Neden İstanbul'u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?" diye sordu.

Fox TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuyu değerlendirirken, "Kimse bu ülkenin geleceğine kendi fikri ve ekibiyle karar veremez" diyen Görür, "Benim torunlarım burada yaşayacak" diyen Görür, "Bu kadar riskli bir projeyi yapmak yerine... İstanbul deprem bekliyor yüzbinlerce insanın can güvenliği yok. Neden İstanbul'u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?" dedi.