T24 LogoT24 Logo
Haberler

Prof. Dr. Naci Görür, 3 ay önce nokta atışı yapmış ve uyarmış: Elazığ-Sivrice Gölü çevresi riskli, çalışmalar gerekiyor

25 Ocak 2020 14:49

Elazığ-Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Can ve mal kaybı var. İTÜ Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'ün 3 ay önce nokta atışı yaparak Elazığ Sivrice Gölü bölgesinde deprem riski uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

6 Ekim 2019 tarihinde CNN TÜRK'te depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası" dedi. 

Açıklamasının devamında"Malatya fayı..., İstanbul Teknik Üniversitesi'nde arkadaşlarımız araştırmalar yaptı ve uyarılar verdiler, enerji birikimi fazla dikkatli olun gibi... " diyen Görür, "Kahramanmaraş ve çevresinde Elazığ-Bingöl arası özellikle Sivrice Gölü'nün bulunduğu taraflar veya Elazığ-Adıyaman arası... Buralarda tarihi dönemlerde de ciddi depremler var. Bunların tekerrür periyodu kimisinde artık neredeyse dolmak üzere... Buralarda ciddi şekilde çalışmalar yapıp bu kentsel dönüşüm diye benim anlattığım 6 parametre üzerinde çalışmaları gerekiyor. Hatay yöresi bizim ciddi deprem beklediğimiz uyardığımız yerler..." sözleriyle meydana gelen depreme karşı 3 ay önce uyarmış. 

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.

ETİKETLER

ahbervideonaci görürprof drprofdoktordrfayhattıdepremelazığmalatyadoğuanadolufay hattı6.6

Diğer Videolar

Bağcılar'da yol verme kavgası; sürücüler birbirine girdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2020

Veliler, "çocuklarımıza müstehcen içerikli kitap hediye etti" iddiasıyla bir öğretmeni dövdü

Selçuk Mızraklı'ya verilen hapis cezasının ardından o video gündem oldu

Koronavirüs paniği: Trende iki yolcu 'öksürük' kavgasına tutuştu

"Suudi Arabistan petrol fiyatları konusunda Rusya'yı cezalandırdı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir...

Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Havacılık sektöründe Koronavirüs krizi; ilk iflas açıklandı...

Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı...

Babacan ve arkadaşları, bu hafta partiyi kuruyor...

Feminist Gece Yürüyüşü’nde binlerce kadın polis barikatına karşı haykırdı: Dünya...

Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi ile yola çıktı; Gül ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir...

Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24