Prof. Dr. Naci Görür, 3 ay önce nokta atışı yapmış ve uyarmış: Elazığ-Sivrice Gölü çevresi riskli, çalışmalar gerekiyor

Elazığ-Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı var. İTÜ Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'ün 3 ay önce nokta atışı yaparak Elazığ Sivrice Gölü bölgesinde deprem riski uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

6 Ekim 2019 tarihinde CNN TÜRK'te depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ-Bingöl arası" dedi.

Açıklamasının devamında"Malatya fayı..., İstanbul Teknik Üniversitesi'nde arkadaşlarımız araştırmalar yaptı ve uyarılar verdiler, enerji birikimi fazla dikkatli olun gibi... " diyen Görür, "Kahramanmaraş ve çevresinde Elazığ-Bingöl arası özellikle Sivrice Gölü'nün bulunduğu taraflar veya Elazığ-Adıyaman arası... Buralarda tarihi dönemlerde de ciddi depremler var. Bunların tekerrür periyodu kimisinde artık neredeyse dolmak üzere... Buralarda ciddi şekilde çalışmalar yapıp bu kentsel dönüşüm diye benim anlattığım 6 parametre üzerinde çalışmaları gerekiyor. Hatay yöresi bizim ciddi deprem beklediğimiz uyardığımız yerler..." sözleriyle meydana gelen depreme karşı 3 ay önce uyarmış.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.