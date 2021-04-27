Prof. Dr. Murat Akova'dan tam kapanma yorumu: Çok şükür ki turizm sezonu geliyor, turist gelmese bunları da yapacağımız yok

Prof. Dr. Murat Akova, hükümetin aldığı tam kapanma kararının turizme yönelik bir karar olabileceğini söyledi.

HaberTürk'te katıldığı yayında tam kapanma kararını yorumlayan Akova, "Çok şükür ki turizm sezonu geliyor. Herhalde turizm sezonunda o turist gelmese bunları da yapacağımız yok. Bütün amacımızı 'Bir an önce kapatalım, sayıyı azaltalım ki turistler gelsin'e bağlıyorum" dedi.