Prof. Dr. Murat Akova'dan tam kapanma yorumu: Çok şükür ki turizm sezonu geliyor, turist gelmese bunları da yapacağımız yok
"'Bir an önce kapatalım, sayıyı azaltalım ki turistler gelsin'e bağlıyorum"
27 Nisan 2021 09:50
Prof. Dr. Murat Akova, hükümetin aldığı tam kapanma kararının turizme yönelik bir karar olabileceğini söyledi.
HaberTürk'te katıldığı yayında tam kapanma kararını yorumlayan Akova, "Çok şükür ki turizm sezonu geliyor. Herhalde turizm sezonunda o turist gelmese bunları da yapacağımız yok. Bütün amacımızı 'Bir an önce kapatalım, sayıyı azaltalım ki turistler gelsin'e bağlıyorum" dedi.