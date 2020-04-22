Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm, dinciyim deme; sen Türksün bununla gurur duy'

ABD'de yaşayan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, CNN Türk canlı yayınında türkü söyledi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çilingiroğlu, yayın sırasında "İki dakikanız var mı?" diyerek bir Ege türküsü olan 'Efelerin Efesi'ni seslendirdi.

Hakan, Çilingiroğlu'nun performansının ardından "Hocam siz tam bir zeybek çıktınız" deyince Çilingiroğlu da Hakan'a, "Sizinle zeybek oynayacağız. Söz ver. CHP'liyim, AKP'liyim deme; Atatürkçüyüm, dinciyim deme Sen Türk'sün bununla gurur duy. Ne mutlu Türküm diyene" ifadesini kullandı.

Çilingiroğlu'nun performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çilingiroğlu daha önce de Habertürk'te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği programda yaşanan tartışmayla gündeme gelmiş, Koç Üniversitesi tarafından kovulduğunu öne sürmüştü. Ancak ABD'de yaşayan Çilingiroğlu'nun Koç Üniversitesi'nde sözleşmeli bir kadrosunun bulunmadığı, "misafir öğretim üyesi" konumunun da ocak ayında sona erdiği öğrenilmişti.