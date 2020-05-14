Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ABD'nin Koronavirüs mücadelesi için "S.çtı" dedi, Ahmet Hakan uyardı: Aaa hocam ama...

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın suduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan ABD'de İç Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümü alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ABD'nin Koronavirüsle mücadelesini değerlendirdiği sırada alınan tedbirlerin yetersizliğine vurgu yaparken, "Tabi Amerika onun için afedersiniz s.çtı" dedi.

Çilingiroğlu'nun sözleri üzerine araya giren Ahmet Hakan, "Aaa ama hocam oraya girmeyelim. Uyarmak zorundayız. O kelimeleri kullanmayalım" diyerek Çilingiroğlu'nu uyardı.