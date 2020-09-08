Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Gerçek vaka sayısı bulunan sayının en az 10 katı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal Habertürk’te Afşin Yurdakul’un 360 programına katıldı.

Programının konuğu Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söyledi:

"Yapılan çalışmalar gösteriyor ki gerçek vaka sayıları açıklananın 3-4 kat değil, en az 10 kat fazlası. Siz çok düzgün bir test politikası izleyip çok düzgün bir taramada yapsanız bütün ülkelerdeki veriler topludaki gerçek vakaların bizim bulduğumuzun 10 katı olduğunu gösteriyor. Örneğin ABD, İspanya, İngiltere, İsveç buralarda yapılan çalışmalar gösterdi ki sizin bulduğunuz vakaların en az 10 bazen 20 katı fazla insanın bağışıklık geçirdiğini gösteriyor. Türkiye’de vakalar 20 binlerde iken yapılan çalışma sonucunu Sağlık Bakanı’da açıklamıştı ve aktif vakamızın 215 bin civarında olduğu ortaya çıkmıştı. Yani şuan Türkiye’de en az 230 bin tane virüs bulaştırma potansiyeline sahip ama bunların yüzde 90’ı kendisi bile farkında değil çünkü test yapılmamış sonucu bile yok. Belirtisiz ya da hafif belirtilerle geçiriyorlar."