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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Haluk Bilginer ve birçok ünlü isim 'evde kal' dedi; vatandaşlara seslendi: Elimizde güçlü bir koz var; okumak

01 Nisan 2020 16:16

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedbir amaçlı evde kalan vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği, “Kitaplakal” kampanyasına sanatçı, tarihçi ve usta oyuncular destek verdi.

Evde çıkmayan vatandaşlara kitap okuma önerisinde bulunan usta isimler, vatandaşlara seslenerek kitap okumanın önemini anlattı. 

Kampanyaya destek veren alanında ünlü isimlerin mesajları şöyle; 

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ali Sunal, “Bugünlerde evde kalarak bu virüsün yayılmasına önüne geçmeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarına da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evde kalmak bir süre sonra sıkıcı olabilir. Kitap okursanız, işte o zaman hayal gücünüzün sonu sınırları tamamen ortadan kalkıyor. Dünyanız büyüyor. Evde kal; ama kitapla kalırsan sınırlarını kaldırmış olursun” 

Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay: “Uzun bir zamandır evdeyiz. Evde nasıl vakit geçer? Ben kitaplarıma başvuruyorum. Ne olur hiç değilse günde bir tane kitabı karıştıralım. Okumak çok iyidir. Sizi her zaman geliştirir. Hep beraber evimizde kitap okuyalım.”

Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit: “İnsanların en büyük hastalığı bence unutkanlıktır. Unutmamak için okuyun. Evde kalın. Kitap ile kalın.”

Oyuncu ve Yönetmen Haluk Bilginer: “Evlere kapandık doğru; ama zihnimizi açmak mümkün. Bunun için elimizde güçlü bir koz var; okumak. Okumak sizi evden çıkarıp bambaşka yerlere götürür. Okumak iyidir, okumak çözüm üretir.”

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Korona salgını bizi evlerimize kapanmak zorunda bıraktı. Bu kurala uymayanlar için büyük tehlikeler var. Bu sıkıcı kapanmayı renkli bir faaliyete çevirmek mümkündür. Lütfen kitap okuyalım. Bunu da yapamazsak film izleyelim. Bu günleri lezzetle geçirelim.” 

Oyuncu Kerem Alışık: “Kitapları okumamak, kitapları yakmaktan daha büyük bir suçtur. Evimize sığındığımız bu günlerde sadık dostlarımız olan kitaplarımıza sarıldık.”

Doktor Mehmet Öz: “Kendimizi geliştirmenin yolu okumaktan geçiyor. Yeni yayınlar yeni tedaviler okuyorum. Okumak beynin sağlığı için gereklidir. Kitap okumak sizi zeki yapar. Evde kalın, kitap okuyarak yeni dünyalar keşfedin.”

Sanatçı Orhan Gencebay: “Şimdi okuma sırasında hepimizde. Bu zor günleri hepimize yatırım yapmaya çevirebiliriz. Yarınları yazmak için bugün okumalıyız. Evde kalın, kitapla kalın.” Sanatçı Yılmaz Erdoğan: “Kitap okumak sizi entelektüel bir insan yapmaz; mutlu bir insan yapar. Okumuyorsanız, başlayın seveceksiniz.”

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