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Prof. Dr. İlber Ortaylı: Andımız neden kaldırıldı anlamış değilim

24 Nisan 2022 07:50

Tarihçi- yazar İlber Ortaylı,Atatürk nasıl bir gençlik istiyordu? Bu çok açık. ‘Andımız’da cevabı var: ‘Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.’ Neden kaldırdı anlamış değilim” değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’da sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Ortaylı, “Bugün Milli Eğitim Bakanlığı hiç de 1920'lerin 30'ların 40'ların durumunda değil. Bu sırf bugünkü idarenin kusuru da değil. 60-70'lerden beri gençlerin hayata atılmaları konusunda aynı başarıyı sağlayamıyoruz.” düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşılmayan işlerden birisi: Atatürk 23 Nisan günü Türk çocuklarına ne derdi? Nasıl olmalarını isterdi? Bu çok açık. Andımız'da bu vardır. ‘Türküm doğruyum, çalışkanım. Yasam, büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek, yurdumu, ulusumu özümden çok sevmektir.' Ezberlesek de içinde bir anlam bulduğumuz sloganlardan biridir. Bunun niye kaldırıldığını anlamış değilim"

Prof. Dr. İlber OrtaylıAndımızkaldırıldıMilli Eğitim Bakanlığı

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