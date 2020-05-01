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Prof. Dr. Filiz Onat: Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ve paylaşmıyor

01 Mayıs 2020 08:12

Prof. Dr. Filiz Onat,  PCR testi ile tespit edilen hasta sayısının bilindiğni ancak klinik bulgularla Koronavirüs tedavisi gören hasta sayısının ise bilinmediğini söyledi. 

HaberTürk'te katıldığı programda Koronavirüs(Covid-19) vaka sayılarında Sağlık Bakanlığı'nın PCR testini baz aldığını ifade eden Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Onat, "Dolayısyla PCR testi negatif olsa bile biliyoruz ki BT bulgusu, klinik bulgusu uyumlu olan hastalar tedaviye başlıyor. Aslında çok basitçe sorulabilecek sorulardan birisi Favipiravir  bir hastada kullanılıyorsa bu o demek ki Koronavirüs tanısı almış demektir. Biz bu sayıları bilmiyoruz" dedi. 

Onat, bunun gerçek vaka sayısının bilindiği ancak paylaşılmadığı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

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