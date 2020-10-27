Prof. Dr. Esin Şenol: Türkiye'de virüsün bulaşma hızı Çin'in salgının başlarındaki durumuyla aynı

Türkiye'de yen tip Koronavirüs salgınının yeniden pik yapmasını değerlendiren Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Virüs inanılmaz bir bulaşma hızı kazandı" dedi.

"Artık resmi bildirilen olguların ikiye katlandığını görüyoruz. Ağır vakalardaki durum bile on günde bir iki katına çıkmaya başladı. Bu virüsün inanılmaz bir bulaşma hızı kazandığı anlamına geliyor" diyen Şenol, bu durumun Çin'in salgının başlarındaki durumuyla aynı olduğunu söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası'na katıldı. Şenol, salgında gelinen son durumu ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

Şenol, "Biz önlem almada geç kaldık. Çok kapsamlı bir önlem gerekiyor artık. Ciddi kısıtlamalar gerekiyor. Burada bir tam kapatmayı kast etmiyorum. Başarılı modeller belli, yeni bir şey denemeye gerek yok. Nereyi kapatıp, nereyi açacağımızı iyi gözlemeliyiz. Ama hiçbir şey yapılmaması kabul edilemez" dedi.