T24 LogoT24 Logo
Haberler

Prof. Dr. Ersan Şen ile Cem Küçük arasında sert 'darbe iması' tartışması: Gargaraya getiriyorsun!

Ersan Şen, Engin Yıldırım'ın sözlerinin 'darbe iması' olduğunu iddia eden Küçük'e "Gargaraya getiriyorsun" dedi

14 Ekim 2020 12:10

T24 Haber Merkezi

HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu programda Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' tweeti üzerinden Prof. Dr. Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'darbe iması' tartışması yaşandı. Şen sözünü sürekli kesen ve Engin Yıldırım'ın sözlerinin 'darbe iması' olduğunu iddia eden Küçük'e "Gargaraya getiriyorsun" sözleriyle tepki gösterdi. 

"Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesinin aynen bir milletvekilinin attığı tweet ile Meclis yapısı değişmez, hükümet sistemi değişmez. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da değişmez" diyen Ersan Şen'e Cem Küçük, "Bizim itirazımız ona değil, siyasiler bir karar verdiği zaman millete hesap veriyor" dedi. Küçük, Anayasa Mahkemesi'nin ve Engin Yıldırım'ın darbe iması yaptığını öne sürdü. Ersan Şen de "Ben imayla uğraşmam kardeşim" ifadesini kullandı. 

Engin Yıldırım'ın attığı tweet üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne saldırılmasının büyük bir haksızlık olduğunu dile getiren Şen'e Küçük, "Işıklar yanıyor' demek darbe iması değil mi?" diye sordu. Şen de "Gargaraya getiriyorsun. Kimse burada darbe seviciliği yapmıyor. Eğer işlediği bir suçsa disiplin soruşturması orada" diye konuştu. 

Ne olmuştu?

AYM Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına atıf yaparak bir paylaşım yaptı. Yıldırım, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. İçişleri Bakanlığı da Yıldırım'ın paylaşımına gönderme yaparak, "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaştı. Yıldırım, paylaşımına gelen tepkilerin ardından "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadesiyle yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Yıldırım, Twitter hesabını kapattı.

ETİKETLER

cem küçükersan şengargaraya getirmeporf dr ersan şenhabertürkkübra pardarbe imasıtartışmaengin yıldırımaymberberoğlu

Diğer Videolar

TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılsın; sağlık meslek örgütleri hedefe konulmak isteniyor

Bir grup gencin "Güneş mi Dünya'nın etrafında döner, Dünya mı Güneş'in?" tartışması viral oldu; peki aslında ne?

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için olay iddia: "MHK, 'Değiştirelim ama Türkiye'ye yediremeyiz' dedi"

Yanan araçtan kurtulan Formula 1 pilotu Grosjean konuştu: İyiyim, yani iyi sayılırım

Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in koğuşları basıldı; kalem ve kitaplarına el kondu

Yargıtay’a atanan İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan Ankara’ya uğurlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!...

CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sağlık Bakanlığı 81 ile broşür gönderdi; Koronavirüs ilaçları nasıl kullanılmalı?...

Millî Savunma Bakanlığı: Milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir, bunun...

Oyuncu Şoray Uzun: Utanmadan hak edilmemiş bir ödülü aldım...

Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek günlük can kaybı açıklandı ...

Fatih Altaylı’dan ‘Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz’ diye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Olay yaratan kareler; Maradona'nın cenazesiyle fotoğraf çektirdiler!...

CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24