Prof. Dr. Ersan Şen’den Cem Küçük’e: Hani uçacaktık, buralarda yaldır yaldır söylüyordun, oh oh çekiyordun

HaberTürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sunduğu 'Enine Boyuna' programında hukukçu Ersan Şen'in gazeteci Cem Küçük sözleri twitter da gündem oldu. Şen son dönemde yapılan zamlar ve pahalılık hakkında, "Yüz bir gün de bu ülke topraklarında yirmi bir kalem mal da yüzde 120 artış var, bundan utanın. Hani nerede ucuzlama var. Nisan ayında uçacağımız söylemiştiniz. Cem Küçük kardeşim buralarda söylüyordu yaldır yaldır. Oh oh çekmeyi biliyordu. Dolar 18,50'den, 13'e geldiğin halay çekiyorlardı. Şimdi çekin bakalım halayı." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cem Küçük bu sözler karşısında "bu rakamlar doğru değil" dedi.