Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Covid-19'un ilacını bulduğumuz yönündeki haberler doğru değil

Yeni tip Koronavirüs(Covid-19) aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercümen Ovalı, bazı medya organlarında kendi çalışmalarına ithaf edilen 'Covid-19 ilacının bulunduğuna yönelik haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Ovalı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip Bulut Yurtsever, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik" sözleri bazı medya organlarında Koronavirüs'e karşı ilaç geliştirildiği yorumlarıyla haberleştirildi.

Çıkan haberler üzerine Twitter'dan açıklama yapan Ovalı, "Medyada Covid-19'un ilacını bulduk gibi paylaşımlar görüyorum. Bu doğru değil. Uzun suredir emek verdiğimiz projelerimizde nerelere geldiğimizi açıklayacağız" dedi.