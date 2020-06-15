Prof. Dr. Ceyhan'ın 'YKS ve LGS'ye virüs taşıyanlar da girecek' dediği anda görüntüsü dondu

CNN Türk canlı yayını, Prof. Mehmet Ceyhan'ın "Sınava girenler içerisinde virüs taşıyanlar da olacak" dediği anda görüntüsü dondu ve bağlantı kesildi. Sunucu Semiha Şahin de "Zannediyorum görüntüde sıkıntı var. Kendisiyle görüşmeye devam edebilecek miyiz" dedi ve ardından Ceyhan programa bir daha bağlanmadı. Programda farklı konuklarla bir başka konuya geçildi.

Türkiye’de son 3 gündür 1000’in üzerinde seyreden ve tırmanışa geçerek 1500’ün üzerine çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 20 ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak LGS ve YKS sınavları için yaşanan tedirginliği arttırdı.

Sınavların tarihleri ertelenmemesi tepkiye neden olurken konuyla ilgili CNN Türk’te canlı yayında konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, LGS ve YKS’den söz ederken “Şu anda riskli bir dönem. Vaka sayısı (Toplam aktif vakadan söz ediyor) 22 bin. Benim hesabıma göre kabaca 220 bin virüs taşıyan insan var. Bunlar içinde mutlaka sınava girenler de olacak.” dedi. Ceyhan sözlerine “Dolayısıyla bir de şöyle söyleyeyim…” dediği anda ekrandaki görüntüsünde donma meydana geldi.

Bunun üzerine sunucu Semiha Şahin, “Zannediyorum görüntüde sıkıntı var. Arkadaşlar düzelecek gibi mi? Peki, deneme çalışmaları devam ediyor” dedi.

Ancak Mehmet Ceyhan bir daha yayına bağlanmadı ve programda farklı konuklarla bir başka konuya geçildi.