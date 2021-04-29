Prof. Dr. Celal Şengör’e “Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?” sorusu

Akademisyen, jeolog ve bilim insanı sorulan Prof. Dr. Celal Şengör’e sorulan “Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşın soruyu genişletmesi üzerine Şengör "Yok ya dalga mı geçiyorsun. Bütün Afrika'yı bir yere götürmen lazım" dedi.

Şengör soruya şöyle yanıt verdi;

“Nasıl yapacağız abla onu be? Fay hattı dediğin 16 km’ye, Japonya’daki 700 km’ye kadar iniyor. Litosferi düşün, portakalın kabuğu gibi. Bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır. Bu parçalar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Neyi koparıp nereye koyacaksın? Fayların taşınması mümkün değil. Bütün Afrika’yı bir yere götürmen lazım. Deprem yapan faylar hakkında konuşuyoruz. Mini mini faylar da var. Onları çakılın içinde de görüyorsun. Onları al cebine götür. Onlar deprem yapmıyor.”