Prof. Ayşen Uysal: Korona ile tek adamlığa doğru gidiliyor

Korona krizi sadece gündelik hayatımızı değil, ülkelerdeki yönetim biçimlerini de büyük ölçüde değiştirdi, dönüştürdü. Pek çok ülkede kararlar tek merkezden alınmaya başlandı. Vatandaşlar, aslında bir olağanüstü hal önlemi olan sokağa çıkma yasağını bile kendileri ister oldular.

Toplumsal muhalefet salgın nedeniyle neredeyse kaybolma tehlikesi yaşıyor. Durum böyle devam ederse, Korona krizi devletleri daha otoriter hale mi getirecek?

"Tek adamlar tarafından kararların alındığı bir süreç yaşıyoruz", diyor Siyaset Bilimci Ayşen Uysal.

Prof. Dr. Ayşen Uysal ile WDR-COSMO-Köln Radyosu’ndan Fulya Canşen'e konuştu.