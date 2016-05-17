T24 LogoT24 Logo
Magazin

Prison Break efsanesi geri dönüyor; Michael Scofield de dirildi!

17 Mayıs 2016 11:09

Yolu merakla gözlenen Prison Break uyarlamasının ne zaman ekranlarda yerini alacağı sonunda belli oldu. 2016-2017 yayın takvimini açıklayan Fox, dizinin sezon arasında başlayacağını müjdeledi. Dizi tarihinin gördüğü en büyük kaçışı hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanan Prison Break, Şubat-Mart civarı özlemi dindirecek. Efsane dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin final bölümünde ölen Michael Scofield, yeni sezonda diriliyor ve yeni bir hapishaneden kaçış serüveni başlıyor. Tanıtım fragmanında dizinin 2017'de başlayacağı duyuruldu.

ETİKETLER

prison breakgeri dönüyor2017michael scofielddirildi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2020

Bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira oldu: Fakirler gidiyor şehit oluyor

Eski Nissan CEO'nun kaçışına yardım ettiği öne sürülen iki kişinin görüntüleri ortaya çıktı

"Cem Yılmaz, bizim Chaplin'imiz"

Gülistan Doku 12 gündür kayıp | "Gülistan bulunana kadar peşini bırakmayacağız"

Hrant Dink suikastının 13. yılında arkadaşlarından çağrı; 19 Ocak'ta vurulduğu yerde buluşalım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24