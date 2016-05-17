Prison Break efsanesi geri dönüyor; Michael Scofield de dirildi!

Yolu merakla gözlenen Prison Break uyarlamasının ne zaman ekranlarda yerini alacağı sonunda belli oldu. 2016-2017 yayın takvimini açıklayan Fox, dizinin sezon arasında başlayacağını müjdeledi. Dizi tarihinin gördüğü en büyük kaçışı hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanan Prison Break, Şubat-Mart civarı özlemi dindirecek. Efsane dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin final bölümünde ölen Michael Scofield, yeni sezonda diriliyor ve yeni bir hapishaneden kaçış serüveni başlıyor. Tanıtım fragmanında dizinin 2017'de başlayacağı duyuruldu.