Zeytin atık havuzuna düşen inek itfaiye tarafından böyle kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; zeytin atıklarının bekletildiği havuza düşen inek kurtarıldı.

Ayvalık’ta, atıkların tutulduğu prina havuzunda bir ineğin çırpındığını fark eden vatandaşlar olayı itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği kurtarma çalışmalarına başladılar.

Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından bir iş makinesi yardımıyla havuzdan kurtarılan inek, önce bol su ile yıkandı ve sonrasında da sahibine teslim edildi. İneğin kurtarılma anı kameralara yansıdı.