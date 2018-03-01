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Prematüre doğan 'Ceylan' Bursalı Kılıçaslan ailesinin maskotu oldu: Üşümesin diye eşim ve gelinim buzağıya elbise dikti

01 Mart 2018 20:39

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çoban, prematüre olarak dünyaya gelen buzağıyı evinde besliyor. Evin içindeki sobanın yanında yapılan doğal kuvözde bakılan minik buzağı aile fertleri tarafından biberonla besleniyor. Annesi tarafından kabul edilmeyen prematüre buzağı, giydirilen elbiseleriyle çevredekilerin yoğun ilgisini çekiyor. İnegöl'e bağlı Alibey Mahallesi'ndeki çiftliğinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ramazan Kılıçaslan, doğum süresinden bir hafta önce dünyaya gelen buzağıyı görünce şoke oldu. Ahıra giden yetiştirici, yerde hareketsiz yatan buzağıyı görünce suni teneffüs yapmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika boyunca yapılan müdahale sonucunda buzağı nefes almaya başladı. Kılıçaslan, suni teneffüs yaptıktan sonra nefes almaya başlayan buzağıyı eve götürdü. Anne rahminde tamamlaması gereken süreyi, sobanın yanında oluşturdukları alanda tamamlayan evin maskotu 'Ceylan' için şunları söyledi: " Normal bir buzağının üçte biri kadar. İyi bir koyunun kuzusu kadar boyu ve kilosu var. 6 kilogram ağırlığında, 40 santim boyunda. Boyu annesini emmeye bile yetişmiyor. Yürümeye başladı, bizi sevindirdi. Çok güzel bir buzağı oldu. Bir bebekten daha fazla ilgi gösteriyoruz. Çocuğum gibi besliyorum. Buzağının annesi artık onu kabul etmiyor, tekme atıyor, yakınlaştırmıyor. Annesini emmeye de boyu yetmiyor. Artık evimizde besleyerek büyüteceğiz. Üşümesin diye de eşim ve gelinim buzağıya elbise dikti. Çok da güzel oldu. Herkesin ilgisini çekiyor.”

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