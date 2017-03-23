'Power Rangers' vizyona girdi; işte fragmanı

90'ların kült televizyon dizisi olan Power Rangers serisini yeniden perdeye taşıyacan olan filmin yönetmen koltuğuna Dean Israelite oturuyor. Filmin başrollerini ise Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G ve Ludi Lin üsteniyor. Power Rangers'ın ikonik kötülerinden uzaylı cadı Rita Repulsa'ya ise ünlü oyuncu Elizabeth Banks hayat veriyor. Yaşadıkları Angel Grove adlı küçük kasabanın ve tüm Dünya’nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılmak üzere olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir güç haline gelmeleri gereken beş sıradan genci anlatıyor. Kader tarafından seçilen kahramanlar, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını fark ederler ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklardır ve sonucunda Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.