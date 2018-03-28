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Spor

Potaların umut vaat eden devi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı, şimdi havalimanında yaşıyor

28 Mart 2018 17:51

Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor. Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş alt yapısında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sonrası Atatürk Havalimanı'nda aylardır ayrılmıyor ve limanda yatıp kalkıyor. Sürekli ABD uçuşlarını takip eden ve "San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin" diyen Şanlı, banklarda uyuyor, yemek ihtiyacını ise havalimanı personeli karşılıyor. Yakınları ve ailesi ise Şanlı'nın rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amiraka'da basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyor.

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