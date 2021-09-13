T24 LogoT24 Logo
Haberler

Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti; "Bu para birinin ameliyat parası olabilir"

"Vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm"

13 Eylül 2021 14:34

Düzce’de, elektrik firmasında işçi olarak çalışan bir çocuk babası Çetin Uludağ (33) şehirlerarası otobüs terminali girişinde poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise verdi. Uludağ, "Bu para birinin ameliyat ya da kredi borcu taksiti olabilir. Vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm" dedi.
 
Düzce'de bir firmada elektrik tamir ve tadilat işleriyle uğraşan Çetin Uludağ, dün bisikletiyle Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali civarına geldiğinde bir poşetin üzerinden geçti. Uludağ, poşeti kabarıklığından şüphelenip yerden aldı. Poşetin içine bakan Uludağ, para olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. Polis, Uludağ'a, en yakın yer olan terminal girişindeki polis noktasına götürüp parayı teslim edebileceğini söyledi. Çetin Uludağ parayı polise verdi. 50 bin lirayı tutanakla teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı.

"Vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm"

Çetin Uludağ, parayı alıp gitmek yerine polise teslim etmeyi tercih ettiğini anlatarak, "Bisikletle giderken bir poşetin üzerinden geçtim. Poşetin bu kadar kabarık olmasına imkan vermedim. İçine baktığımda yüklü miktar para olduğunu gördüm. Direkt polisi aradım. 'Otogar girişinde polis var, ona teslim et' dediler. Polis arkadaşımıza teslim ettim. Parayı bulduğumda haram paranın kimseye yaramayacağını düşündüm. Bir gariban ya da zenginin olabilir bu hiç fark etmez. Ama her zaman bir garibanın olduğunu düşünmek gerekiyor. Belki çok ihtiyacı olan biri, belki çoluk çocuğunun ameliyat parasıdır. Fındık parası olabilir, araba alacaktır, biriktirdiği para olabilir ya da kredi borcunu ödemek için topladığı paradır diye düşünüp getirdim. Vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm" dedi.
 
Kaynak: DHA
teslimpolispoşetdüzce

Diğer Videolar

İmamoğlu, metroda interneti test etti; "İnsanların şehirlerde haberleşemediği hiçbir yer kalmamalı"

İki kadının markette 'maske takmama' kavgası; ürünler havada uçuştu

Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç oynadı'

TİP Genel Başkanı Baş: İktidarın eğitimde ‘fırsat eşitliği’ diye sunduğu şey, aslında fıtrat eşitliğinden ibarettir

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Kasım 2021

HDP'li Paylan'dan Milli Eğitim Bakanı Özer'e: Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısında yüzlerce polisle mi özgür bireyler yetiştireceksiniz?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24