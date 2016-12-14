Poşet formalı Afgan çocuk Murtaza kahramanı Messi ile buluştu

Plastik poşetten yapılmış Messi formalı fotoğrafı ile dünyanın tanıdığı küçük Afgan çocuk, sonunda kahramanı ile bir araya geldi. Murtaza ve Messi, 2022 Dünya Kupası'nın Katarlı organizatörleri tarafından bir sunumda bir araya getirildi. Özel bir karşılaşma için Katar'a giden Messi'nin kucağında kameraların karşısına çıkan Murtaza bu kez Barcelona forması giydi. 2022 Dünya Kupası resmi hesabından (@roadto2022) paylaşılan görüntülere, "Dünyanın beklediği görüntü. 6 yaşındaki çocuğun kahramanı Messi ile buluşma hayali gerçek oldu." mesajı da eklendi. Murtaza, Katar ligi takımı Al Ahli ile Barcelona'nın yapacağı özel maçta da sahaya Messi ile birlikte çıktı.