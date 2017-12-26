Posco işçilerine polis müdahalesi

42 gündür gönderilmeyen yetki belgesini almak için Ankara'ya yürümek isteyen Posco işçilerine ve Birleşik Metal İş yöneticilerine polis müdahale etti. Uzun süredir gönderilmeyen yetki belgesini almak için Ankara'ya yürümek isteyen Posco işçileri ve Birleşik Metal İş yöneticileri daha yürüyüş başlamadan polis müdahalede bulundu. Sol haber'e göre, müdahale sonrası işçiler, Birleşik Metal İş Genel Başkanı ve yöneticileri gözaltına alındı. Müdahale sonrası Birleşik Metal İş Sendikası bir açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: Genel başkanımız, genel sekreterimiz, şube yöneticilerimiz ve işçiler darp edilerek gözaltına alındı... İzmit’te faaliyet gösteren POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş işyerinde örgütlenme faaliyetleri sonucunda çalışan işçiler, Sendikamız Birleşik Metal-İş’e üye oldular. Hemen ardından işyerinde sendikasız ve kölelik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren tarafından işçiler üzerinde baskı uygulanmaya başlandı. Anayasal haklarına sahip çıkan işçiler, göstermelik gerekçelerle işten atılmaya başlandı. Toplam 80 işçinin iş akti fesh edildi.