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Spor

Porto'lu Aboubakar, maç sonu Beşiktaşlı futbolcularla birlikte sevindi!

14 Eylül 2017 04:06

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Porto'lu futbolcu Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlıların soyunma odasına girerek oyuncularla birlikte sevindi. Porto'nun fişini çeken golü atan Ryan Babel, o anların videosunu "Kardeşim... Onu özlemişim" mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Senegalli golcü, geçen sezon Beşiktaş formasıyla oynarken Olympiakos maçında aldığı ceza nedeniyle dün akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemedi.

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