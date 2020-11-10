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Protestocular, Ermenistan Meclis Başkanı Mirzoyan'ı aracından çıkarıp darp etti

Paşinyan, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti

10 Kasım 2020 13:08

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan, protestocular tarafından darp edildi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan'a karşı zafer ilanı bütün ülkede Azerbacan'da sevinçle karşılanırken, Ermenistan ise karıştı.

Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan’ın, Dağlık Karabağ’da savaşı Azerbaycan’a karşı kaybettiklerine ilişkin açıklamasının ardından Erivan’da bazı gruplar sokaklara inip Meclis binası ve Başbakanlık ofisini bastı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, meclis binası önündeki göstericiler tarafından arabasından çıkartılarak darp edildi. Mirzoyan, hastaneye kaldırıldı.

Mirzoyan’ın darp edilme görüntülerinin internete düşmesinin ardından Ermenistan İçişleri Bakanlığı olayı doğruladı.

Mirzoyan’ın hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken Ermenistan Başbakanı Paşinyan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

 

Kaynak: İHA

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