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Portekiz'de orman yangını; toplam bin 300 itfaiye eri görevlendirildi

15 Ağustos 2017 19:57

400 araç ve 30 uçağın desteğiyle alevlerle mücadele ediliyor Portekiz, aşırı sıcaklar ve kuraklığın neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin merkezinde yoğunlaşan ormanlarda meydana gelen yangınlarda toplam bin 300 itfaiye eri; 400 araç ve 30 uçağın desteğiyle alevlerle mücadele etmeye çalışıyor. Euronews'de yer alan habere göre Portekiz Sivil Yaşamı Koruma Otoritesi, ülkenin 6 bölgesindeki yangının önemli olduğunu, Santarem, Coimbra ve Castela Branca bölgelerinde duurmun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Alevleri söndürmekte güçlük çeken Lizbon yönetimi, AB’den yardım istedi. Portekiz’in yardımına koşan komşu ülke İspanya 120 itfaiye eri, 27 araç ve 3 uçak desteği verirken, Fas eu bir yangın söndürme uçağı gönderdi. Ülkede Haziran ayı ortasında meydana gelen büyük yangın felaketinde 64 kişi yaşamını yitirmişti.

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