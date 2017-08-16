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Portekiz'de dini tören sırasında ağaç devrildi: 13 ölü

16 Ağustos 2017 13:01

Portekiz'de dini bir tören sırasında kalabalığın arasına devrilen ağaç altında kalan 13 kişi hayatını kaybetti. Olayda 49 kişi de yaralandı. Ülkenin güney batısında yer alan Madeira Adası'nda yaşanan olay sırasında meydanı gören bir kamera canlı yayındaydı. Yetkililer ölenlerin ikisinin çocuk olduğunu, yaralananlar arasında ise yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti. Ülke medyasında yer alan haberlerde devrilen ağacın 200 yaşında bir meşe olduğu bildirildi. Olay sonrası Madeira'da üç günlük yas ilan edildi. Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa da dayanışma için bölgeye gitti. Tüm Portekiz halkının acıyı paylaştığını söyleyen Sousa'nın hastanede yaralıları ziyaret edeceği açıklandı.

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