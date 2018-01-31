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Porno yıldızı, Trump'la ilişkisini yalanladı: Böyle bir ilişki hiç olmadı

31 Ocak 2018 16:44

Trump'ın 2006'da birliktelik yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'dan ''Böyle bir ilişki hiç olmadı'' açıklaması geldi. Ama Melania Trump, Kongre'ye eşinden ayrı araçla gitti. ​Porno sektöründe Stormy Daniels ismiyle tanınan Stephanie Clifford, bir açıklama yayımlayarak ''İddia edilen ilişkinin tarafı olması gereken kişilerden her biri, böyle bir ilişkinin varlığını 2006, 2011, 2016, 2017'de yalanladı ve şimdi 2018'de de yalanlıyor. Yalanlamamın sebebi, yurtdışında çıkan tabloid gazetelerin duyurduğu gibi bana 'sus parası' ödenmiş olması değil. Yalanlıyorum, çünkü böyle bir ilişki hiç olmadı'' dedi. ABC kanalında Jimmy Kimmel'in talk şovuna çıkan Stormy Daniels, adı ve imzasıyla çıkan yalanlama açıklamasının yayımlanması için yetki vermediğini söyledi. 2011'de verdiği bir mülakatta Trump'la ilişkisini anlattığı bölümlerden alıntı yapan Kimmel ''Bunlar gerçek mi'' diye sorduğunda, eski porno yıldızı ''Bana gerçeği tanımla'' yanıtını verdi. İddialara göre porno yıldızı, 2011 yılında InTouch dergisine verdiği mülakatta, Trump'la cinsel ilişkisini en ince ayrıntılarına dek anlatıp şunları söylemişti: ''Onunla seks yaparken şunu düşündüğümü hatırlıyorum: Lütfen bana üstüne para ödemeye kalkışma… Ama iddiasına varım ödese çok büyük para verirdi.'' Wall Street Journal gazetesi, Ağustos 2016'da da, Stormy Daniels'in Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump'la mazisini 'Good Morning America' programında anlatmak için ABC kanalıyla görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Haberde Trump'ın benzer bir ilişkiyle ilgili susması için eski bir Playboy modeline 150,000 dolar ödediği iddiasına da yer verilmişti. Kaynak: Sputnik

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