Porno yıldızı Johnny Sins'in yediği Türk atıştırmalıklar, Türkiye'de viral oldu

YouTube sayfasında paylaştığı video Johnny Sins'e kariyerindeki en yüksek reytingi getirdi. Dünya çapındaki en ünlü erkek porno film yıldızlarından biri olan ABD'li Johnny Sins'in YouTube kanalına yüklediği sıradan bir video beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı. Sins'in Türk atıştırmalık ürünlerini denediği videosu, yayımlandığı gün 2 milyona yakın görüntülenme sayısına ulaştı. Yaklaşık bir hafta içinde ise 2 milyon 600 bin izlenme elde etti. 11 dakika uzunluğundaki video boyunca Sins çeşitli ürünleri deniyor ve beğenip beğenmediğine ilişkin yorumlar yapıyor. Sputnik'in haberine göre, 40 binden fazla yorum yapılan ve 91 bin kişi tarafından beğenilen video Türkiye'de Twitter'ın en çok konuşulan başlıkları arasına da girdi. Bu sürpriz ilgi bazı yabancı basın kuruluşlarında "Sins'in diğer çalışmaları düşünüldüğünde heyecansız olan bu videoya gösterilen ilginin şaşırtıcı olduğu" sözleriyle değerlendirildi. Sins, Business Insider'a yaptığı açıklamada, kız arkadaşıyla başlattıkları YouTube kanalında sıradan şeyler paylaştıklarını belirtti. Hayranları tarafından gündelik hayatlarının merak edildiğini ifade eden porno yıldızı, atıştırmalık videosuna Türkiye'de bu derece ilgi gösterileceğini tahmin etmediğini de sözlerine ekledi. Paketi gönderen Türk hayranın kimliği bilinmiyor ancak porno yıldızına göre bu kişi fikri Sins'in Hindistan'dan gelen şekeri denediği videosundan almış olabilir. Kısaca Vlog olarak adlandırılan video blogunda Türkçe yorumların fazlalığı dikkat çekici. Türkler tarafından yapılan İngilizce yorumlarda ise hayranları "Türkiye seni seviyor", "Türkler senin porno filmlerini seviyor" gibi yorumlar yaparak Sins'i Türkiye'ye davet ediyorlar.