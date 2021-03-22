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Pompalı tüfekli kovalamaca kamerada: 1 yaralı

22 Mart 2021 09:23

İstanbul Esenyurt’ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiyi sokak ortasında kovalayan pompalı tüfekli saldırganlar, bir fotoğrafçı dükkanı içinde şahsı yaralayarak kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup şüpheli, daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu adamı sokakta gördü. Şahıslar arasında yaşanan bağrışma ardından şüpheliler, alacaklı olduğu adamı saklanmak için girdiği fotoğrafçı dükkanında sıkıştırdı. Şüpheliler pompalı tüfekle adamı burada yaraladıktan sonra kaçtı. Ayaklarından yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın kendisini kovalayan şüphelilerden kaçarak bir fotoğrafçı dükkanına sığındığı görülüyor. Dükkana gelen kar maskeli şüphelilerin pompalı tüfekle şahsı yaraladıktan sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaralanan adama 112 ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

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