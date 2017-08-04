Pompalı tüfekle asker uğurlama dehşeti

İstanbul, Eyüp'te kalabalık bir grup, önceki gece askere gidecek arkadaşlarını uğurladıkları sırada arabadan edilen ateş sonucu parkta bulunan biri çocuk 5 kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Yıldızsu Unus’un sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) İhsan Yalçın'ın haberine göre, asker uğurlamasında kan aktı. Kalabalık bir grup, önceki gece askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak için Karadolap Mahallesi’ndeki parkta toplandı. İddiaya göre, grup içinde bulunan M.K. ile Ö.A. pompalı tüfeklerle zaman zaman havaya ateş açtı. Asker uğurlamasının ardından grup dağılmaya başladı. M.K. çocuklarla dolu oyun alanının yanından geçtiği sırada pompalı tüfekle yere bir el ateş etti. Yerden seken saçmalardan dolayı parktaki bankta oturan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. O anlar parkın güvenlik kameralarına da yansıdı. Yaralılar tedavi altına alındı Yaralılar Ferhat Turan, Ercan Turan, Kader Balkır, Yıldızsu Unus, İnci Kaya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Hastanede tedavisi süren yaralılardan 5 yaşındaki Yıldızsu Unus’un sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. "Yüzde 80-90 gözünü kaybetme olasılığı var" Yıldızsu’nun anneannesi Meryem Kaya o anları anlattı. Torunu kucağındayken olayın yaşandığını söyleyen Kaya, "Asker kutlaması saat 20.00’da başladı. 2 saat sürdü. Asker eğlencesi tamamen bitti. Gençler dağılmaya başladı. Bitmesiyle bizim kalkmamız bir olacaktı. O anda silah patladı, tam önümde oldu. Torunumun durumu iyi değil. Gözünü yüzde 80-90 kaybetme olasılığı var. Doktorla konuştuk, öyle söyledi. Saçmalardan birini çıkardılar diğeri gözünün içinde. Bir ameliyat geçirdi, belki 10 ameliyat geçirebilir diyor" dedi. 2 Şüpheli de tutuklandı Şüpheli M.K. ile Ö.A. ise Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.