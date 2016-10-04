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Polonya'da binlerce kadın kürtaj hakkı için sokakta!

04 Ekim 2016 14:39

Polonya'da binlerce kadın, ülkede kürtajın tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısını protesto etmek için dün greve gitti. Kadınlar, "Kara Pazartesi" adını verdikleri yürüyüşler kapsamında, başkent Varşova dahil birçok şehirde, siyah kıyafetleriyle sokağa çıktı. "Ağıt yakan" kadınlar, pankartlarıyla fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Protestolara katılan kadınlar, iş ve okullarına gitmeyi, ev işleriyle ilgilenmeyi reddediyor. Greve destek için bazı şirketler dün ofislerini kapatırken, bazıları da kadın çalışanlarına eylemlere katılması için izin verdi. Eylemciler, İzlanda'da 1975'te kadınlar tarafından gerçekleştirilen grevden ilham aldı.

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