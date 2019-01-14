Polonya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da Gdansk kentinin belediye başkanı Pawel Adamowicz, katıldığı yardım toplama etkinliği sırasında sahnede bıçaklı saldırıya uğradı. Baltık kıyısındaki Gdansk kentinin belediye başkanı Pawel Adamowicz, Büyük Noel Yardım Orkestrası'nın kentte düzenlediği etkinliğinde sahnede konuşma yaparken bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karın bölgesine çok sayıda bıçak darbesi alan Adamowicz, Gdansk Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastane doktorlarından Dr. Tomasz Stefaniak yaptığı açıklamada, ameliyata alınan Adamowicz'in sağlık durumunun kritik olduğunu bildirdi. Olayın ardından gözaltına alınan 27 yaşındaki saldırganın, daha önce banka soygunu gibi suçlardan sabıka kaydı bulunduğu ve saldırıyı "siyasi öç almak amacıyla" gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen saldırganın, geçmişte başka suç nedeniyle hapis cezası almasından Adamowicz'in Sivil Platform Partisini sorumlu tuttuğu aktarıldı