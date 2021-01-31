Polonya'da karma dövüş turnuvasında arbede

Polonya'daki KSW 58 turnuvasında karma dövüş sanatları dövüşçüsü Slovenyalı Uros Jurisic maçı rakibi Rus Shamil Musaev'e kaybetti. Jurisic ile rakibi Musaev arasında maç sonunda arbede yaşandı.

İki dövüşçünün takım temsilcilerinin de kavgaya dahil olduğu ve güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiği ifade edildi.