Polonya'da ağaç 'hırsızı' kunduz aranıyor

Polonya'da bir oto yıkamacı dükkanına dadanan ağaç 'hırsızı' kunduz aranıyor. Bugüne kadar dükkanının önüne diktiği 10 ağacı kunduza kaptıran oto yıkamacı, kunduzun dükkanından ayağını kesmesini bekliyor.

Polonya'nın batısında yer alan Osieczna kasabasında oto yıkama dükkanı olan , dükkanına dadanan ağaç 'hırsızı' kunduzu arıyor. Otomatik araç yıkama dükkanının ön cephesine dekorasyon amacıyla küçük ağaçlar diken Jankowski, Nisan ayı başında bir sabah işe geldiğinde ağaçlardan birinin kesilerek götürüldüğünü fark etti. Michal Jankowski iş yerindeki güvenlik kameralarını izlediğinde ağacı bir insan değil, bir kunduzun aldığını gördü. Ağacını kunduza kaptıran Jankowski ilerleyen günlerde diğer ağaçlarının da birer birer kaybolduğunu fark etti. Kameraları tekrar kontrol eden dükkan sahibi olayın failinin yine aynı kunduz olduğunu gördü.

Kunduzun ağacın kabuklarının tadını beğendiği için aldığı tahmin ediliyor.