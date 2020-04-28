T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polonya'da ağaç 'hırsızı' kunduz aranıyor

28 Nisan 2020 16:03

Polonya'da bir oto yıkamacı dükkanına dadanan ağaç 'hırsızı' kunduz aranıyor. Bugüne kadar dükkanının önüne diktiği 10 ağacı kunduza kaptıran oto yıkamacı,  kunduzun dükkanından ayağını kesmesini bekliyor.

Polonya'nın batısında yer alan Osieczna kasabasında oto yıkama dükkanı olan , dükkanına dadanan ağaç 'hırsızı' kunduzu arıyor. Otomatik araç yıkama dükkanının ön cephesine dekorasyon amacıyla küçük ağaçlar diken Jankowski, Nisan ayı başında bir sabah işe geldiğinde ağaçlardan birinin kesilerek götürüldüğünü fark etti. Michal Jankowski iş yerindeki güvenlik kameralarını izlediğinde ağacı bir insan değil, bir kunduzun aldığını gördü. Ağacını kunduza kaptıran Jankowski ilerleyen günlerde diğer ağaçlarının da birer birer kaybolduğunu fark etti. Kameraları tekrar kontrol eden dükkan sahibi olayın failinin yine aynı kunduz olduğunu gördü. 

Kunduzun ağacın kabuklarının tadını beğendiği için aldığı tahmin ediliyor. 

ETİKETLER

Polonyahırsız kunduzağaç çalan kunduzMichal Jankowski

Diğer Videolar

İlker Başbuğ'un avukatı: Hakan Fidan komisyona hükümetin MİT'e "TSK'ya FETÖ ile ilgili bilgi vermeyin" talimatı verdiğini söylemiş

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık ve tecavüz için konuşmalı

"Bahçeli istedi, MHP'li Kılavuz, Özgür Özel'den özür diledi"

Dükkândaki iki kişiyi vuran saldırganlar, işletmeyi kaçarken ateşe verdi!

Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Haziran 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Online sınavlar ile mağdur olacağız; bilgisayarı, kamerası olmayanlar var; sınav...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9...

"FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24