Politikacıların korkulu rüyası olacak yazılım geliştiriliyor!

Washington Üniversitesinde geliştirilmekte olan bir yazılım programı, bir kişiye söylemediği şeyleri söyletebilmesiyle endişe verici bir şaşkınlığa neden oluyor. Amerikabulteni.com'da yer alan habere göre, yazılım bir kişinin yüzünü bir başka kişinin yüzüne yerleştirip onun konuşmasını, görünen yüzün yaptığı algısına neden oluyor. Yazılımın bunun için ihtiyaç duyduğu tek şey yüzünü kullanacağı kişinin değişik yüz ifadelerine ilişkin yeterince görüntüye sahip olması. Bu görüntülerle kişinin ‘kontrol edilebilir üç boyutlu sanal versiyonu‘ üretiliyor. Program, 3 boyutlu yüz maskı, ses takibi, uyum ayarı, çok karakterli modelleme gibi birkaç farklı metodun birleştirilmesinden oluşuyor. Kişinin dijital yüzü inşa edildikten sonra program bu yüzü konuşan bir başka kişinin yüzüne yerleştiriyor. Programın en sevimli tarafı, bir ünlünün daha genç versiyonlarını yapabilmesi. Videoda Tom Hanks ile ilgili bölümde ünlü aktöre aynı konuşma 3 değişik yaşındayken yaptırılıyor. Biraz ürkütücü. ‘Tom Hanks’lerden sonra aktörler Ian Mckellan (sağda) ile Daniel Craig (solda) konuşuyor. Yine ürkütücü. Ama politikacılar işin içine karıştığında ürkütücülüğü de aşıp korkutucu bir hal alıyor program.