Polisten Veli Saçılık’a onlarca gazlı plastik mermi

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile mesleğinden ihraç edilmesinin ardından Yüksel Caddesi’nde "İşimi geri istiyorum" sloganı ile eylem yapan Veli Saçılık’a polis plastik mermiler ile müdahale etti. Bu müdahale sonucu Saçılık’ın vücudunda yaralanmalar meydana geldi. Polise tepki gösteren Saçılık, "Tek kollu olan bir adama karşı onlarca gazlı mermi sıktınız. Hepiniz korkaksınız" dedi. Ankara Güvenpark’ta Ethem Sarısülük’ün polis kurşunuyla vurulduğu yerde düzenlenen anmaya katılan ve burada bir konuşma yapan Veli Saçılık, basın açıklaması yapmak üzere geçtiği Yüksel Caddesi’nde polisin müdahalesi ile karşılaştı. Açıklama yapmak üzere alana gelen Saçılık polisin plastik mermili müdahalesi sonucu yere yığıldı. Saçılık’ın yere yığılmasına rağmen plastik mermi sıkmayı sürdüren polise, çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Polisin vatandaşların tepkisi üzerine geri çekilmesinin ardından çevredekiler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Veli Saçılık’ın vücudunda plastik mermilerden kaynaklı yaralanmalar meydana geldi. Saçılık, müdahalenin ardından polislere yönelik "Tek kollu olan bir adama karşı onlarca gazlı mermi sıktınız. Hepiniz korkaksınız" dedi. Sosyal medya hesabından vücudunda oluşan izleri paylaşan Saçılık, polisin tutumuna tepkisini sürdürdü. Öte yandan polisin plastik mermili müdahalesi de kameralara yansıdı.