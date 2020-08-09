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Polisten vatandaşlara o kişiler için uyarı: Dikkat!

Taksim'de bir kişi, yere düşerek bayılma numarası yaptı

09 Ağustos 2020 10:29

İstanbul Taksim Meydanı'nda elinde simitlerin olduğu tepsiyi taşıyan ve kendisine simit satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı imajı veren bir kişi, yere düşerek bayılma numarası yaptı.

İnsanların önünde kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı. Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan 3 kadın, simitçiye yardım etti. Sonrasında ise kadınlardan bir tanesi yerde yatan kişiye bir miktar para verdi.

Para aldıktan sonra bulunduğu yerden kalkan kişi, 10 dakika sonra İstiklal Caddesi'nde aynı oyunu tekrarladı. Bölgede görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Polis ekipleri, vatandaşları bu tür kişilere karşı uyardı. 

Kaynak: DHA

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