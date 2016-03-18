Polisten ülkücü öğrencilere: Erkek mi oluyorsunuz polisin arkasında?

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde dün yapılan Newroz kutlamasına müdahale eden polisin gözaltına aldığı sol görüşlü öğrencilere saldırmaya çalıştığı iddia edilen ülkücü öğrencilerin oluşturduğu grup, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılınca gerginlik çıktı. Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Bostancı, ülkücü gruba dağılmalarını söyledi. Grup dağılmamakta ısrar edince itişmeler yaşandı. Gerginlik sürerken, Bostancı ülkücü öğrencilere bağırarak ''Erkek mi oluyorsunuz polisin arkasında?'' dedi