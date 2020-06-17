T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polisten sahte altın operasyonu

17 Haziran 2020 13:48

Şanlıurfa’da 236 adet sahte altın ile altın yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili biri meslekten ihraç edilen polis olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep istikametine giden bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 200 adet tam altın, 12 adet yarım altın ve 24 adet çeyrek altın olmak üzere toplam 236 adet sahte altın ele geçirildi. Aralarında imalathanenin de bulunduğu 3 farklı adrese yapılan baskında ise 420 gram ağırlığında sahte olduğu değerlendirilen altın levha, 10 adet sahte yarım altın, 1 adet sahte çeyrek altın, yaklaşık 35 gram sahte eritme altın, 1 adet hassas terazi, 2 adet altın basımında kullanılan kalıp, 1 adet hassas kalınlık ölçüm aleti, 1 adet maşa, 5 adet metal eritmekte kullanılan hazne, 1 adet baskı makinesi, 1 adet bükme makinesi, 1 adet eritme makinesi, 1 adet tel astar makinesi, 1 adet sabit mengene ile döküm ve imalatta kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Operasyonda 1'i meslekten ihraç edilen polis memuru olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER

şanlıurfaurfakaçak altınsahte altınoperasyon

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ağustos 2020

Son 24 saatte 7 ilde 7 orman yangını

Meral Akşener, Ayasofya Camii'ni ziyaret ederek namaz kıldı: "Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında promptera takıldı: "Geri al, geri al"; "Efendim canlı yayındayız"

Aydın’daki yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor

Hindistan'da inek eti taşıdığı iddia edilen bir kişi kalabalığın lincine uğradı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Sanat Varsa Hayat Var' klibinde yer alan sanatçıların, "kurbanı olduk"...

Prof. Ayşen Uysal: Korona ile tek adamlığa doğru gidiliyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

60 milyon liraya yaptırılan Balıkesir'in ikinci havalimanı "potansiyeli yok" diye...

KADEM, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştirilere 16 maddeyle yanıt verdi; "Toplumsal...

Erdoğan: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları...

Bakan Koca uyardı: Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten...

Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 996 yeni tanı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Sanat Varsa Hayat Var' klibinde yer alan sanatçıların, "kurbanı olduk"...

Prof. Ayşen Uysal: Korona ile tek adamlığa doğru gidiliyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24